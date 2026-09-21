DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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DO-Investmentbeispiel 21.09.2026 10:03:43

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DO-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das DO-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 69,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das DO-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,433 DO-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 267,05 EUR, da sich der Wert eines DO-Anteils am 18.09.2026 auf 186,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 167,05 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DO belief sich zuletzt auf 2,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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