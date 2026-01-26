DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Langfristige Investition 26.01.2026 10:04:21

ATX-Titel DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.01.2025 wurden DO-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 189,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 52,910 DO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DO-Papiers auf 200,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 608,47 EUR wert. Mit einer Performance von +6,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle DO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

