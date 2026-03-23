ATX-Titel DO-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DO von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren DO-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DO-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die DO-Aktie bei 180,00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 5,556 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 167,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 931,11 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 931,11 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,89 Prozent.

Zuletzt verbuchte DO einen Börsenwert von 1,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at