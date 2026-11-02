ATX-Titel DO-Aktie: Wäre eine DO-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Das wäre der Verdienst eines frühen DO-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DO-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des DO-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 207,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 0,483 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,72 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 30.10.2026 auf 208,50 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 0,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at