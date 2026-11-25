Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Langfristige Performance
|
25.11.2026 10:03:42
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Erste Group Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Erste Group Bank-Aktie an diesem Tag 26,60 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hat, hat nun 375,940 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 109,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 015,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 310,15 Prozent vermehrt.
Erste Group Bank wurde am Markt mit 43,23 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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25.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
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25.11.26
|ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
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Analysen zu Erste Group Bank AG
|19.11.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
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