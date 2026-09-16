Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Rentable Erste Group Bank-Investition?
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16.09.2026 10:03:41
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Erste Group Bank-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Erste Group Bank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,92 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,377 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 3 599,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 118,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 259,96 Prozent.
Erste Group Bank war somit zuletzt am Markt 46,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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