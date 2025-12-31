Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Erste Group Bank-Performance
|
31.12.2025 10:04:40
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59,66 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,762 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 724,77 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 30.12.2025 auf 102,90 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 724,77 EUR, was einer positiven Performance von 72,48 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Erste Group Bank betrug jüngst 39,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
