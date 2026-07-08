Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Frühes Investment 08.07.2026 10:03:40

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Erste Group Bank-Investment gewesen.

Erste Group Bank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,57 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Erste Group Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,110 Erste Group Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 118,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 605,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +505,01 Prozent.

Am Markt war Erste Group Bank jüngst 46,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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