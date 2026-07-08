Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Frühes Investment
|
08.07.2026 10:03:40
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Erste Group Bank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,57 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Erste Group Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,110 Erste Group Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 118,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 605,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +505,01 Prozent.
Am Markt war Erste Group Bank jüngst 46,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
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