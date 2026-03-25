Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Rentables Erste Group Bank-Investment?
25.03.2026 10:04:44
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Erste Group Bank-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Erste Group Bank-Papier an diesem Tag 67,34 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,485 Erste Group Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers auf 90,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,84 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,84 Prozent gesteigert.
Erste Group Bank wurde am Markt mit 35,27 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Erste Group Bank AG
|12.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
