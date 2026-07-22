ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Erste Group Bank-Investment verdienen können.

Am 22.07.2023 wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,39 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 290,782 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 817,97 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 21.07.2026 auf 116,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 238,18 Prozent gesteigert.

Erste Group Bank wurde am Markt mit 43,73 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at