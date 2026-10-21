Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Erste Group Bank-Investmentbeispiel
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21.10.2026 10:03:28
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,76 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Erste Group Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 2,580 Erste Group Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 280,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 108,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 180,44 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 42,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
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|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
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|01.02.21
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|Credit Suisse Group
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|Erste Group Bank AG
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