ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Erste Group Bank-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der Erste Group Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,90 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,532 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 576,45 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 14.07.2026 auf 116,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 57,65 Prozent gestiegen.

Erste Group Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,13 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at