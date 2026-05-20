Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Erste Group Bank-Performance im Blick 20.05.2026 10:04:25

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Erste Group Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Erste Group Bank-Papier an diesem Tag 72,75 EUR wert. Bei einem Erste Group Bank-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,457 Erste Group Bank-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 353,95 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 19.05.2026 auf 97,15 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,54 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 37,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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