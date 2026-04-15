ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.04.2016 wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Erste Group Bank-Aktie bei 25,57 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,911 Erste Group Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 415,33 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 14.04.2026 auf 106,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 315,33 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 40,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at