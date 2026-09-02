Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Erste Group Bank-Investition im Blick 02.09.2026 10:03:27

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Erste Group Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Erste Group Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,73 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 374,181 Erste Group Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 45 949,49 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 01.09.2026 auf 122,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 359,49 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Erste Group Bank eine Marktkapitalisierung von 47,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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