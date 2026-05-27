ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Erste Group Bank-Investment gewesen.

Das Erste Group Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 30,74 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,253 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 333,77 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 26.05.2026 auf 102,60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 233,77 Prozent gestiegen.

Alle Erste Group Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at