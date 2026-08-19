Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Lohnende Erste Group Bank-Anlage? 19.08.2026 10:03:37

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Erste Group Bank-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 33,15 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,017 Erste Group Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (121,30 EUR), wäre das Investment nun 365,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 265,91 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 47,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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