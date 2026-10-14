Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Lukrative Erste Group Bank-Investition? 14.10.2026 10:05:04

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Erste Group Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.10.2023 wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Erste Group Bank-Papier 32,53 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 307,409 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 122,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 241,22 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Erste Group Bank betrug jüngst 42,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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