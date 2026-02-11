ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Erste Group Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Erste Group Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,791 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Erste Group Bank-Aktien wären am 10.02.2026 408,26 EUR wert, da der Schlussstand 107,70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +308,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 42,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at