ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,502 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 813,53 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 27.01.2026 auf 109,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,35 Prozent vermehrt.

Erste Group Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,98 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at