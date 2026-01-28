Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Rentables Erste Group Bank-Investment?
|
28.01.2026 10:04:00
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,502 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 813,53 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 27.01.2026 auf 109,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,35 Prozent vermehrt.
Erste Group Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,98 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
17:59
|Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Wiener Börse-Handel ATX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime mittags in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Wien: ATX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
28.01.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)