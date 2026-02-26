ATX-Titel EVN-Aktie: Diese Dividendenperformance können Anleger von EVN erwarten

Bei der Hauptversammlung von ATX-Papier EVN am 25.02.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,90 EUR beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Alles in allem zahlt EVN 160,50 Mio. EUR an Aktionäre. EVN hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 21,01 Prozent verkleinert.

EVN-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der EVN-Anteilsschein via wien bei einem Wert von 29,30 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das EVN-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem EVN-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Das EVN-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,85 Prozent. Die Dividendenrendite von EVN zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 3,17 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von EVN via wien 26,84 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 43,51 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie EVN

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 0,88 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,01 Prozent fallen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie EVN

Die Dividenden-Aktie EVN gehört dem ATX an und ist an der Börse aktuell 5,242 Mrd. EUR wert. Das KGV von EVN beträgt aktuell 9,55. Der Umsatz von EVN betrug in 2025 3,000 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 2,45 EUR.

Redaktion finanzen.at