EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Rentable EVN-Investition?
|
04.11.2026 10:03:34
ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,65 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 939,408 EVN-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 28 182,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,00 EUR belief. Mit einer Performance von +181,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von EVN belief sich zuletzt auf 5,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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