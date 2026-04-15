EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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EVN-Investition 15.04.2026 10:04:18

ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen EVN-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 15.04.2021 wurde das EVN-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVN-Papier an diesem Tag 18,40 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,435 EVN-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 28,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,62 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 154,62 EUR entspricht einer Performance von +54,62 Prozent.

Der Marktwert von EVN betrug jüngst 5,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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