EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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Lohnender EVN-Einstieg? 03.06.2026 10:03:41

ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EVN gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EVN-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,90 EUR. Bei einem EVN-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,847 EVN-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 370,81 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 02.06.2026 auf 28,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EVN bezifferte sich zuletzt auf 5,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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