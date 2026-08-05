EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lukrativer EVN-Einstieg?
|
05.08.2026 10:03:52
ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,40 EUR. Bei einem EVN-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,020 EVN-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (29,25 EUR), wäre die Investition nun 1 433,82 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 43,38 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EVN belief sich zuletzt auf 5,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|ATX aktuell: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.08.26
|ATX aktuell: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,85
|-1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.