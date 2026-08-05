ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EVN eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,40 EUR. Bei einem EVN-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,020 EVN-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (29,25 EUR), wäre die Investition nun 1 433,82 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 43,38 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von EVN belief sich zuletzt auf 5,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at