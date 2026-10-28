EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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Lohnende EVN-Anlage? 28.10.2026 10:03:56

ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen EVN-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das EVN-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39,683 EVN-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 184,52 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 27.10.2026 auf 29,85 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,45 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von EVN belief sich zuletzt auf 5,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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