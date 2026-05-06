EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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EVN-Investmentbeispiel 06.05.2026 10:05:22

ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EVN-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden EVN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren EVN-Anteile 22,80 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,386 EVN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EVN-Papiers auf 28,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,88 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 125,88 EUR entspricht einer Performance von +25,88 Prozent.

EVN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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