EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|EVN-Investmentbeispiel
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06.05.2026 10:05:22
ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden EVN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren EVN-Anteile 22,80 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,386 EVN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EVN-Papiers auf 28,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,88 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 125,88 EUR entspricht einer Performance von +25,88 Prozent.
EVN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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