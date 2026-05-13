EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lohnender EVN-Einstieg?
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13.05.2026 10:04:04
ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das EVN-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 50,505 EVN-Aktien im Depot. Die gehaltenen EVN-Anteile wären am 12.05.2026 1 457,07 EUR wert, da der Schlussstand 28,85 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 45,71 Prozent gestiegen.
EVN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,23 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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