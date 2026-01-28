ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EVN gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das EVN-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,18 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 98,280 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 835,38 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 27.01.2026 auf 28,85 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 183,54 Prozent.

Der Börsenwert von EVN belief sich jüngst auf 5,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at