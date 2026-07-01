EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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EVN-Anlage im Blick 01.07.2026 10:04:13

ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen EVN-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden EVN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die EVN-Anteile bei 20,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die EVN-Aktie investiert hat, hat nun 492,611 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 088,67 EUR, da sich der Wert eines EVN-Anteils am 30.06.2026 auf 28,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 40,89 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von EVN belief sich zuletzt auf 5,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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