EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

Hochrechnung 18.02.2026 10:04:02

ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EVN eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die EVN-Aktie an diesem Tag bei 18,76 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das EVN-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,305 EVN-Anteilen. Die gehaltenen EVN-Aktien wären am 17.02.2026 1 535,18 EUR wert, da der Schlussstand 28,80 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,52 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von EVN belief sich zuletzt auf 5,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

