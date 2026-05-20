ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in EVN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EVN-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,20 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die EVN-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 980,873 EVN-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 28,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 347,23 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 183,47 Prozent angezogen.

Der EVN-Wert an der Börse wurde auf 5,17 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at