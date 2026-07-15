ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in EVN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem EVN-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,29 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EVN-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,182 EVN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 857,14 EUR, da sich der Wert eines EVN-Papiers am 14.07.2026 auf 29,40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 185,71 Prozent erhöht.

EVN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at