EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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Rentabler EVN-Einstieg? 12.08.2026 10:04:01

ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EVN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem EVN-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,55 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 947,867 EVN-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 587,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 165,88 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für EVN eine Börsenbewertung in Höhe von 5,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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