EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Rentable EVN-Investition?
|
07.10.2026 10:03:42
ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die EVN-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVN-Anteile bei 10,59 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 94,429 EVN-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 28,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 719,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,95 Prozent vermehrt.
EVN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,15 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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