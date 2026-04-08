ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in EVN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das EVN-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die EVN-Aktie letztlich bei 20,70 EUR. Bei einem EVN-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 483,092 EVN-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 14 033,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,34 Prozent gesteigert.

Am Markt war EVN jüngst 5,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at