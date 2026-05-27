ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EVN-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EVN-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das EVN-Papier an diesem Tag 24,45 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die EVN-Aktie investierten, hätten nun 4,090 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 118,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,61 Prozent zugenommen.

Am Markt war EVN jüngst 5,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at