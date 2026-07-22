ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 412,371 EVN-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EVN-Anteile wären am 21.07.2026 12 288,66 EUR wert, da der Schlussstand 29,80 EUR betrug. Mit einer Performance von +22,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle EVN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at