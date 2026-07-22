EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|EVN-Anlage
|
22.07.2026 10:04:24
ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 412,371 EVN-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EVN-Anteile wären am 21.07.2026 12 288,66 EUR wert, da der Schlussstand 29,80 EUR betrug. Mit einer Performance von +22,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle EVN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
22.07.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
22.07.26
|ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|Handel in Wien: ATX Prime liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Schwacher Handel: ATX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)