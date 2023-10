ATX-Titel IMMOFINANZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMMOFINANZ von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in IMMOFINANZ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das IMMOFINANZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die IMMOFINANZ-Aktie letztlich bei 11,92 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die IMMOFINANZ-Aktie investiert hat, hat nun 83,893 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2023 auf 18,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 563,76 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,38 Prozent zugenommen.

IMMOFINANZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at