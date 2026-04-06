Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Performance unter der Lupe 06.04.2026 10:03:47

ATX-Titel Lenzing-Aktie: Hätte sich ein Lenzing-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

ATX-Titel Lenzing-Aktie: Hätte sich ein Lenzing-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lenzing-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.04.2025 wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23,10 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 432,900 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 978,35 EUR, da sich der Wert einer Lenzing-Aktie am 02.04.2026 auf 23,05 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 0,22 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Lenzing eine Marktkapitalisierung von 890,15 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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