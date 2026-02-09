Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Profitable Lenzing-Anlage? 09.02.2026 10:04:28

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lenzing von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lenzing von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Lenzing-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,75 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,040 Lenzing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,52 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 06.02.2026 auf 27,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,52 Prozent vermehrt.

Lenzing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lenzing AG

Nachrichten zu Lenzing AG

Analysen zu Lenzing AG

17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
14.08.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 27,30 -1,09% Lenzing AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

