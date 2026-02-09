Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Profitable Lenzing-Anlage?
|
09.02.2026 10:04:28
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lenzing von vor einem Jahr eingefahren
Lenzing-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,75 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,040 Lenzing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,52 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 06.02.2026 auf 27,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,52 Prozent vermehrt.
Lenzing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lenzing AG
Analysen zu Lenzing AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|27,30
|-1,09%