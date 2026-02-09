ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lenzing von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Lenzing-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,75 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,040 Lenzing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,52 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 06.02.2026 auf 27,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,52 Prozent vermehrt.

Lenzing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at