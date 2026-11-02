Lenzing Aktie

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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Lohnender Lenzing-Einstieg? 02.11.2026 10:03:52

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 5 Jahren gekostet

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Lenzing-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Lenzing-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 88,72 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,717 Lenzing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lenzing-Anteile wären am 30.10.2026 1 217,34 EUR wert, da der Schlussstand 10,80 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 87,83 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Lenzing eine Börsenbewertung in Höhe von 792,44 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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