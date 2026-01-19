Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lenzing-Investmentbeispiel
|
19.01.2026 10:04:02
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Lenzing-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug an diesem Tag 63,70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Lenzing-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,570 Lenzing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40,11 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 16.01.2026 auf 25,55 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 59,89 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Lenzing belief sich zuletzt auf 986,70 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lenzing AG
Nachrichten zu Lenzing AG
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX-Handel aktuell: Anleger lassen ATX zum Start steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX in Rot (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
14.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|25,10
|-1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.