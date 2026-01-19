ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lenzing-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Lenzing-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug an diesem Tag 63,70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Lenzing-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,570 Lenzing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40,11 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 16.01.2026 auf 25,55 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 59,89 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lenzing belief sich zuletzt auf 986,70 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at