Lenzing Aktie

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Lenzing-Investition 02.03.2026 10:16:34

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57,54 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,738 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,49 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 27.02.2026 auf 24,45 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,51 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Lenzing belief sich zuletzt auf 944,21 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lenzing AG

19.02.26 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
17.02.26 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 23,70 -3,07% Lenzing AG

