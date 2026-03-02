ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57,54 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,738 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,49 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 27.02.2026 auf 24,45 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,51 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Lenzing belief sich zuletzt auf 944,21 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at