ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lenzing-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,00 EUR wert. Bei einem Lenzing-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,286 Lenzing-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 27,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 395,00 EUR wert. Mit einer Performance von -60,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Lenzing betrug jüngst 1,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at