Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Lohnender Lenzing-Einstieg?
|
16.02.2026 10:03:48
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,00 EUR wert. Bei einem Lenzing-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,286 Lenzing-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 27,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 395,00 EUR wert. Mit einer Performance von -60,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Lenzing betrug jüngst 1,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lenzing AG
|
09:29
|Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Aufschläge in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, buy (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Kauf (EQS Group)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Lenzing AG
|28,20
|1,99%
