Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lenzing-Investmentbeispiel
|
11.05.2026 10:04:47
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Lenzing-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,10 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 17,825 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.05.2026 gerechnet (23,60 EUR), wäre das Investment nun 420,68 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 57,93 Prozent.
Alle Lenzing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 911,39 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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