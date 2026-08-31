ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Lenzing-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,80 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 228,311 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lenzing-Papiers auf 23,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 262,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,37 Prozent verringert.

Der Marktwert von Lenzing betrug jüngst 890,15 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at