ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lenzing-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Lenzing-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lenzing-Papier bei 43,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 23,256 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lenzing-Aktien wären am 31.07.2026 545,35 EUR wert, da der Schlussstand 23,45 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 45,47 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Lenzing eine Marktkapitalisierung von 905,60 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at