Lenzing Aktie

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Profitable Lenzing-Anlage? 29.12.2025 10:03:51

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lenzing gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 81,10 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 12,330 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (22,50 EUR), wäre das Investment nun 277,44 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 72,26 Prozent verkleinert.

Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 868,91 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lenzing AG

Nachrichten zu Lenzing AG

Analysen zu Lenzing AG

17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
14.08.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 22,40 -0,44% Lenzing AG

