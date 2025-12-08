Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Performance unter der Lupe
|
08.12.2025 10:04:39
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Lenzing-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lenzing-Aktie an diesem Tag 73,24 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,654 Lenzing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.12.2025 327,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,00 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,23 Prozent verringert.
Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 926,84 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lenzing AG
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Wien: ATX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|ATX aktuell: ATX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in Wien: Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
02.12.25
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
01.12.25
|ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AGmehr Analysen
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|23,35
|-2,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.