ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lenzing eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Lenzing-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lenzing-Aktie an diesem Tag 73,24 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,654 Lenzing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.12.2025 327,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,00 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,23 Prozent verringert.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 926,84 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at